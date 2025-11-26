На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Валентина Иванова намекнула на помолвку с Тимати: «У Решетовой микроинсульт»

Модель Валентина Иванова намекнула на помолвку с рэпером Тимати
true
true
true

Модель Валентина Иванова выложила короткое видео, на котором демонстрировала кольцо, чем спровоцировала слухи о возможной помолвке с Тимати. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

Возлюбленная рэпера похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым украшением, сопроводив публикацию подписью: «Ох, и балует меня. Мечтала о таком колечке».

«Говорят, Тимати все-таки женился. У Решетовой, наверное, микроинсульт», — иронизирует «Небожена».

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Иванова родила музыканту дочь. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Недавно в окружении Тимати рассказывали, что артист до сих пор не связал себя узами брака со своей возлюбленной Валентиной Ивановой из-за своей финансовой стратегии. Якобы музыкант не хочет делить свое имущество, выплачивать миллионные алименты и сталкиваться с судами после возможного развода.

В то же время, говорили инсайдеры, каждая из избранниц артиста надеется, что именно она сможет изменить решение Тимати о свадьбе.

Ранее сообщалось, что Гузеева тайно развелась после 20 лет брака.

