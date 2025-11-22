Близкие Тимати — о нежелании рэпера жениться: «Не хочет выплачивать миллионные алименты»

В окружении популярного рэпера Тимати (Тимура Юнусова) заявили, что артист до сих пор не связал себя узами брака со своей возлюбленной Валентиной Ивановой из-за своей финансовой стратегии. Об этом сообщает «СтарХит» в Telegram-канале.

«Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета… Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства», — сообщили инсайдеры.

Они также отметили, что партнерши Тимати всегда были осведомлены о его позиции по вопросу брака.

«Девушки, которые оказываются рядом с ним, знают о его негласном правиле и, похоже, это их устраивает», — подчеркнули источники.

В то же время, по словам инсайдеров, каждая из избранниц артиста надеется, что именно она сможет изменить его решение и привести к свадьбе.

«Каждая из них уверена, что именно с ней все изменится, и случится поход в загс», — добавили источники.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Иванова родила музыканту дочь. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Ранее певица Алла Пугачева показала утреннюю прогулку в total‑black образе.