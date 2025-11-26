Трэвис Скотт хочет выступить в «Лужниках» за рекордные $8 млн

Рэпер Трэвис Скотт находится в стадии переговоров с российскими организаторами о проведении концерта на стадионе «Лужники» летом 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очные обсуждения состоялись в Дубае, и по их итогам артист предварительно согласился выступить за гонорар в $8 млн (около 631 млн рублей — «Газета. Ru»). СМИ отмечают, что эта сумма превышает превышает стандартный гонорар музыканта, который обычно обычно составляет 5 млн в Европе. Тем не менее она не является максимальной: например, за выступление в Катаре артист получил $11 млн.

На данный момент, утверждает Mash, команда рэпера взяла паузу до конца зимы, чтобы детально проанализировать ряд ключевых аспектов перед утверждением окончательного решения. В частности, они хотят проанализировать политическую обстановку в России.

«На встрече сразу стало ясно: Трэвис — артист сложный. Он много раз спрашивал про политическую ситуацию в России и возможные репутационные риски», — сказано в публикации.

22 ноября певица Лена Катина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что группа «Тату» встретилась с Канье Уэстом в Токио.

Ранее стало известно, что актер Метин Акдюльгер записал видеообращение к россиянам.