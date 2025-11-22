«Тату» осудили за коллаборацию с Канье Уэстом в Токио: «Вы выше этого!»

Группа «Тату» встретилась с Канье Уэстом в Токио на вечеринке Рубчинского

Певица Лена Катина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что группа «Тату» встретилась с Канье Уэстом в Токио.

Катина опубликовала ролик, как она вместе с коллегой по дуэту Юлией Волковой позирует с американским рэпером, а также участницы «Тату» ведут непринужденную беседу с музыкантом.

«Говорили, наши 2000-е были безумными. Вы бы видели наши 2020-е. Неожиданные встречи в Токио», — сказано в публикации.

В то же время в комментариях ряд интернет-пользователей возмутились встречей артисток с Канье Уэстом — в основном негативные комментарии оставляли англоязычные фанаты «Тату».

«Уэст? Разочарован в вас!»;«Не проводите время с этим парнем, пожалуйста!»; «Лена, я думал, что вы выше этого», — написали в сети.

Согласно СМИ, встреча «Тату» и Канье Уэста состоялась на мероприятии в Токио, организованном дизайнером Гошей Рубчинским. Именно к нему Канье Уэст приезжал в Москву в конце июня. Предполагается, что после открытия магазина Рубчинского должна была пройти закрытая вечеринка, где «Тату» планировали выступить совместно с Уэстом.

