Седокова в слезах заговорила о травле: «Каждый день терплю нападки, но живу ради детей»

Певица Седокова рассказала, что выживает ради детей после кончины Яниса Тиммы
true
true
true

Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ежедневно сталкивается с волной негативных комментариев в свой адрес на протяжении года — с момента, как не стало ее экс-супруга Яниса Тиммы.

Седокова поделилась в личном блоге серией эмоциональных видеороликов, на которых не сдержала слез. Она призналась, что поводом ее монолога стало сообщение от недоброжелателя, пожелавшего кончины не только ей самой, но и ее детям.

«Я каждый день перехожу через такую боль, каждый день терплю какие‑то нападки, обвинения. Я просто хочу сказать, что я пытаюсь выживать. И все, кто пишет мне «чтоб [тебя не стало]», поверьте: это произошло год назад практически. Но я живу ради своих детей», — заявила артистка.

Седокова подчеркнула, что прилагает огромные усилия, чтобы беречь память о близком человеке ради своих детей, продолжать работать и обеспечивать семью. Она добавила, что готова отстаивать свою позицию в суде, если это потребуется.

21 ноября адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о подготовке уголовного дела против певицы Анны Седоковой, обвинив ее в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По словам юриста, Седокова использовала фиктивный брачный договор при продаже совместно нажитого имущества.

Ранее сообщалось, что бывший муж Ивлеевой потерял бизнес в России.

