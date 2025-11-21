На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бандитская схема»: против Седоковой готовят уголовное дело

Адвокат семьи Тиммы обвинила Седокову в мошенничестве с брачным договором
true
true
true

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о подготовке уголовного дела против певицы Анны Седоковой, обвинив ее в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Соответствующее заявление Гаврилова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам юриста, Седокова использовала фиктивный брачный договор при продаже совместно нажитого имущества. Гаврилова сослалась на данные публичного нотариуса штата Флорида, согласно которым Алена Гринь не заверяла и не составляла брачный договор.

Гринь, отметила Гаврилова, лишь удостоверила подписи сторон, но не имела права признавать документ юридически действительным, поскольку является публичным, а не государственным нотариусом.

Также адвокат заявила, что Седокова осознавала нелегитимность договора, но намеренно ввела в заблуждение бывшего супруга.

«Тимма жил в глубочайшем убеждении, что есть, существует легитимный брачный договор. Она его в этом убедила, и что по этому договору он пожизненно должен ей, что бы то ни было, что бы он ни покупал, он должен будет отдавать ей», — пояснила она.

Гаврилова охарактеризовала действия Седоковой как «бандитскую схему» и «обман в стиле девяностых», подчеркнув, что это равносильно обману близкого человека.

«Так играть чувствами людей, вводя, абсолютно понимая, что ты врешь, вводить в заблуждение человека, который тебе верит, — это как обмануть свою мать или своего ребенка», — заявила адвокат.

Ранее представительница Аржаковской подтвердила, что Rolls-Royce актрисы сгорел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами