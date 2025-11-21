«Бандитская схема»: против Седоковой готовят уголовное дело

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о подготовке уголовного дела против певицы Анны Седоковой, обвинив ее в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Соответствующее заявление Гаврилова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам юриста, Седокова использовала фиктивный брачный договор при продаже совместно нажитого имущества. Гаврилова сослалась на данные публичного нотариуса штата Флорида, согласно которым Алена Гринь не заверяла и не составляла брачный договор.

Гринь, отметила Гаврилова, лишь удостоверила подписи сторон, но не имела права признавать документ юридически действительным, поскольку является публичным, а не государственным нотариусом.

Также адвокат заявила, что Седокова осознавала нелегитимность договора, но намеренно ввела в заблуждение бывшего супруга.

«Тимма жил в глубочайшем убеждении, что есть, существует легитимный брачный договор. Она его в этом убедила, и что по этому договору он пожизненно должен ей, что бы то ни было, что бы он ни покупал, он должен будет отдавать ей», — пояснила она.

Гаврилова охарактеризовала действия Седоковой как «бандитскую схему» и «обман в стиле девяностых», подчеркнув, что это равносильно обману близкого человека.

«Так играть чувствами людей, вводя, абсолютно понимая, что ты врешь, вводить в заблуждение человека, который тебе верит, — это как обмануть свою мать или своего ребенка», — заявила адвокат.

