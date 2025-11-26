На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гергиев отреагировал на слухи о том, что прах Плисецкой и Щедрина развеяли над Окой

Гергиев не подтвердил новость о том, что прах Плисецкой и Щедрина развеяли
true
true
true
close
Viktor Chernov/Global Lppk Press

Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев не подтвердил информацию о том, что прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом он рассказал kp.ru.

«Могу так ответить: меня там не было. Давайте вернемся к этой теме через месяц. В конце фестиваля. Тогда все узнаете», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что не знает, зачем известные люди «раньше времени устраивают шумиху вокруг этой темы». По его словам, представители Большого и Мариинского театра сейчас работают над созданием программы, посвященной композитору и балерине. В их честь с 20 ноября по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге будет проходить масштабный музыкальный фестиваль-приношение «Майя и Родион», заключил Гергиев.

Накануне ТАСС со ссылкой на артиста балета, режиссера и продюсера Андриса Лиепу сообщал, что прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли в России. По словам Лиепы, супруги мечтали об этом. При этом Лиепа не уточнил, когда именно исполнили последнюю волю артистов.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало 28 августа в Мюнхене на 93-м году жизни. Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

Ранее адвокат рассказал о судьбе многомиллионного наследства Родиона Щедрина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами