Гергиев отреагировал на слухи о том, что прах Плисецкой и Щедрина развеяли над Окой

Гергиев не подтвердил новость о том, что прах Плисецкой и Щедрина развеяли

Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев не подтвердил информацию о том, что прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом он рассказал kp.ru.

«Могу так ответить: меня там не было. Давайте вернемся к этой теме через месяц. В конце фестиваля. Тогда все узнаете», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что не знает, зачем известные люди «раньше времени устраивают шумиху вокруг этой темы». По его словам, представители Большого и Мариинского театра сейчас работают над созданием программы, посвященной композитору и балерине. В их честь с 20 ноября по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге будет проходить масштабный музыкальный фестиваль-приношение «Майя и Родион», заключил Гергиев.

Накануне ТАСС со ссылкой на артиста балета, режиссера и продюсера Андриса Лиепу сообщал, что прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли в России. По словам Лиепы, супруги мечтали об этом. При этом Лиепа не уточнил, когда именно исполнили последнюю волю артистов.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало 28 августа в Мюнхене на 93-м году жизни. Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

