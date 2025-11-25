Ханде Эрчел раскрыла характер звезды «Великолепного века»

Актриса Ханде Эрчел призналась на пресс-конференции по поводу выхода фильма «Два мира, одно желание», что ей было приятно поработать со звездой «Великолепного века» Метином Акдюльгером. Ее слова передает «Газета.Ru».

Эрчел призналась, что всегда мечтала поучаствовать в проекте с Акдюльгером. Она назвала коллегу мягким человеком, который играет от всего сердца. По словам артистки, во время съемок она обнаружила много общего с актером.

«Метин настолько талантливейший актер, что он может быть совершенно разным. В одном фильме он может быть жестким, а в другом играть совершенно другого персонажа. У него очень широкая сфера, где он может проявить себя как актер. Самое важное, что он играет душой», — поделилась актриса.

В проекте «Два мира, одно желание» Эрчел и Акдюльгер сыграли друзей детства, которые были влюблены друг в друга, но жизнь их разделила по разным местам. Спустя годы судьба сводит девушку и молодого человека снова.

Метин Акдюльгер запомнился зрителю по роли сурового и строгого султана Мурада из сериала «Великолепный век. Империя Кесем». В его фильмографии около 20 работ. Он также поучаствовал в проектах «Прилив», «Клуб», «Личность», «Спасибо, следующий!», «Дар».

Ранее звезда турецкого сериала рассказала, как написала историю для фильма.