Суд потребовал с «Золотого кольца» Кадышевой 50 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Суд частично удовлетворил исковое заявление Российского авторского общества (РАО) к «Золотому кольцу» Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

РАО требовало с ансамбля 80 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Отмечалось, что песни поэта Виктора Пеленягрэ «Течет ручей» и «Россия-Русь» исполнялись без разрешения правообладателя. Суд удовлетворил иск частично и потребовал взыскать с «Золотого кольца» 40 тысяч рублей за композицию «Россия-Русь». Коллектив также должен выплатить пошлину в размере 10 тысяч рублей.

В сентябре сын Надежды Кадышевой, певец Григорий Костюк, стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным Telegram-канала «Звездач», Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей, а за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало благодаря госконтрактам около 115 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере.