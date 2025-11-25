На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актриса Джейми Ли Кертис осудила Трампа за то, что тот назвал журналистку свинкой

Актриса Джейми Ли Кертис назвала Трампа мерзким за его оскорбление журналистки
true
true
true
close
Aude Guerrucci/Reuters

Американская актриса Джейми Ли Кертис назвала президента США Дональда Трампа мерзким за то, что тот назвал журналистку свинкой. Такое заявление она сделала в эфире утренней передачи на телевидении, передает издание Independent.

«Я думаю, что он (Трамп. — «Газета.Ru»), указывающий пальцем на женщину и называющий ее свинкой, <...> пробудило в нас понимание неприемлемого поведения, которое не может стать наследием США», — сказала она.

В ходе передачи актриса сравнила «изящество и доброту», которые излучала британская принцесса Диана, с поведением американского лидера, которого она считает «мерзким».

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Журналистка поинтересовалась, почему Трамп ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать. «Тихо, тихо, свинка», — сказал в ответ Трамп.

Ранее невестка Трампа усомнилась в оскорблении журналистки президентом.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами