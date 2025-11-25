Охлобыстин рассказал, как изменилась Асмус со времен «Интернов»

Актер Охлобыстин заявил, что не заметил явных изменений в Асмус со времен «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с порталом «Страсти», что не заметил в Кристине Асмус кардинальных изменений со времен съемок в сериале «Интерны».

Охлобыстин подчеркнул, что Асмус всегда была прекрасной актрисой.

«Конечно, за это время в ее жизни произошли важные события: она побывала замужем, стала мамой. Это, безусловно, накладывает отпечаток, немного меняя человека. Но в профессиональном плане ее ключевые качества остались прежними», — поделился актер.

По словам Охлобыстина, Асмус является перфекционисткой, которая очень дотошна и требовательна как к работе, так и к самой себе.

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин вновь поработали вместе в фильме «Письмо Деду Морозу». Картина выйдет в широкий прокат 27 ноября. Помимо российских звезд, в проекте приняла участие уругвайская актриса Наталия Орейро.

В ноябре Асмус назвала Орейро «максимально комфортным, позитивным и дружелюбным человеком». Она также отметила красоту и профессионализм коллеги, признавшись, что совместная работа была для нее настоящим удовольствием.

Ранее Наталия Орейро заявила, что уже прекрасно познала русскую зиму.