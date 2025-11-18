Наталия Орейро заявила, что уже прекрасно познала русскую зиму

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала «Пятому каналу», что уже почувствовала на себе суровый российский мороз.

«Я уже была в Сибири, в -35 градусов холодно тогда было, когда я ехала по Транссибирской магистрали. И каждый раз, когда мне говорят о русской зиме, я уже там была и прекрасно знаю, что такое 35 градусов ниже нуля», — поделилась актриса.

Орейро рассказала, что зима в Карелии не показалась ей такой холодной, как в Сибири. Она уточнила, что климат был приемлемый. В Карелии проходили съемки фильма «Письмо Деду Морозу». Как отметила артистка, команда проекта тепло одевалась, поэтому не почувствовала сильный холод.

Орейро также поделилась впечатлениями от поездки в Карелию.

«В Карелии очень красиво, и особенно меня поразила пещера, где мы танцевали с Катей», — рассказала актриса.

Орейро снялась в фильме «Письмо Деду Морозу». Артистка примерила на себя образ Снегурочки. В проекте также приняли участие Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

Ранее Наталия Орейро восхитилась новогодними традициями в России.