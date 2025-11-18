На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наталия Орейро заявила, что уже прекрасно познала русскую зиму

Актриса Наталия Орейро заявила, что почувствовала на себе суровые морозы Сибири
true
true
true
close
Софья Анцупова/Пресс-служба Киностудии Горького

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала «Пятому каналу», что уже почувствовала на себе суровый российский мороз.

«Я уже была в Сибири, в -35 градусов холодно тогда было, когда я ехала по Транссибирской магистрали. И каждый раз, когда мне говорят о русской зиме, я уже там была и прекрасно знаю, что такое 35 градусов ниже нуля», — поделилась актриса.

Орейро рассказала, что зима в Карелии не показалась ей такой холодной, как в Сибири. Она уточнила, что климат был приемлемый. В Карелии проходили съемки фильма «Письмо Деду Морозу». Как отметила артистка, команда проекта тепло одевалась, поэтому не почувствовала сильный холод.

Орейро также поделилась впечатлениями от поездки в Карелию.

«В Карелии очень красиво, и особенно меня поразила пещера, где мы танцевали с Катей», — рассказала актриса.

Орейро снялась в фильме «Письмо Деду Морозу». Артистка примерила на себя образ Снегурочки. В проекте также приняли участие Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

Ранее Наталия Орейро восхитилась новогодними традициями в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами