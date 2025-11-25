На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкий продюсер объяснил феномен популярности сериалов его страны в России

Продюсер Джан Окан назвал реалистичность секретом популярности турецких сериалов
«Газета.Ru»

Реалистичность турецких сериалов является одним из факторов популярности проектов в мире и, в частности, в России. Об этом заявил турецкий продюсер Джан Окан на пресс-конференции по поводу выхода фильма «Два мира, одно желание».

«Что касается особенности наших сериалов, здесь наш язык повествования имеет особую роль. Я сейчас не хочу принизить какие-то другие страны, которые производят сериалы. Но у нас свой особенный подход. В частности, как мы выбираем локации для съемок, как прорабатываем диалоги, вся студийная работа. Все, может быть, идет и медленно, но в то же время реалистичность турецких сериалов вносит свою популярность», — рассказал продюсер.

На пресс-конференции продюсера спросили, когда он привезет Ханде Эрчел в Россию в третий раз. На этот вопрос артистка показала два больших пальца вверх. Продюсер Джемал Окан отметил, что это будет зависеть от актрисы. Джан Окан добавил, что рад представлять фильм «Два мира, одно желание» в России.

Фильм «Два мира, одно желание» выйдет 27 ноября в российском прокате. Картина расскажет об истории любви археолога с мировым именем Джана и прагматичной юристки Бильге.

Ранее Ханде Эрчел раскрыла характер звезды «Великолепного века».

