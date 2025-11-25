На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин вернулись в Москву

Продюсер Цекало приехал в Россию с женой-художницей Эрвин
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин вернулись в Москву из США. Об этом сообщило издание Super.

Очевидцы застали пару за прогулкой с собакой. Известно, что супруги не живут в России уже несколько лет, однако в августе стало известно о работе Цекало над новым российским сериалом.

Накануне Цекало выплатил 21 миллион рублей долгов по алиментам бывшей жене Виктории Галушке, но остался должен.

По данным канала, в августе женщина запросила 48,9 млн рублей за годы невыплаты алиментов. За четыре месяца Цекало выплатил почти половину долга и остался должен 28,9 млн рублей, рассказали в суде 24 ноября.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке 10 лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин, супруги живут в США.

Ранее Надежда Бабкина призвала всех детей дарить мамам подарки на День матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами