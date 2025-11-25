Продюсер Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин вернулись в Москву из США. Об этом сообщило издание Super.

Очевидцы застали пару за прогулкой с собакой. Известно, что супруги не живут в России уже несколько лет, однако в августе стало известно о работе Цекало над новым российским сериалом.

Накануне Цекало выплатил 21 миллион рублей долгов по алиментам бывшей жене Виктории Галушке, но остался должен.

По данным канала, в августе женщина запросила 48,9 млн рублей за годы невыплаты алиментов. За четыре месяца Цекало выплатил почти половину долга и остался должен 28,9 млн рублей, рассказали в суде 24 ноября.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке 10 лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин, супруги живут в США.

