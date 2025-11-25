На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цекало заплатил 21 миллион рублей бывшей жене и остался должен

Mash: продюсер Цекало выплатил экс-супруге Галушке часть долга по алиментам
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Александр Цекало выплатил 21 миллион рублей долгов по алиментам бывшей жене Виктории Галушке, но остался должен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в августе женщина запросила 48,9 млн рублей за годы невыплаты алиментов. За четыре месяца Цекало выплатил почти половину долги и остался должен 28,9 млн рублей, рассказали в суде 24 ноября.

Утверждается, что Цекало должен был перечислять бывшей около 1,7 млн в месяц на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила.

После получения иска от Галушки продюсер рассказывал, что исправно выплачивает алименты. Женщина, по его словам, без его ведома продала дом на Рублевке, который он оставил детям, увезла детей из Москвы и не дает отцу с ними видеться.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке 10 лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин, супруги живут в США.

