Хитяева рассказала о тяжелом характере Мордюковой

Мосфильм

Актриса Людмила Хитяева заявила в беседе с изданием «Абзац», что народная артистка СССР Нонна Мордюкова имела непокладистый характер, как и все талантливые люди.

По словам Хитяевой, талантливые люди имеют строптивый характер, так как их «все время дергают».

«Она умела отвечать и делала это резко. Однажды я сделала ей замечание, но она ответила, что у нее просто не хватает терпения. Всех много, а Нонна одна. Очень характерная женщина, но невероятно интересная», — поделилась артистка.

25 ноября Нонне Мордюковой могло исполниться 100 лет. Она являлась лауреаткой Сталинской премии I степени, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Президента России в области литературы и искусства.

Мордюкова дебютировала в кино в 1948 году. Она сыграла в военной драме «Молодая гвардия». В фильмографии артистки более 50 картин. Она исполнила роль в проектах «Ширли-мырли», «Война и мир», «Простая история», «Вокзал для двоих», «Родня», «Отчий дом», «Чужая родня».

Ранее сообщалось, что Театр на Малой Ордынке закроют на несколько месяцев.

