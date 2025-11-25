Лепс хочет поставить бар у Мавзолея — и «отстреливать» журналистов на свадьбе

Певец Григорий Лепс рассказал журналистам о своих планах на предстоящую свадьбу с 19-летней Авророй Кибой. Ролик с артистом публикует Telegram-канал «Небожена».

По словам Лепса, торжество может состояться уже весной, хотя точные даты пока не определены. Исполнитель отметил, что свадьба не будет масштабным светским событием.

«Думаю, что приглашены будут около пятидесяти-шестидесяти человек, не больше», — сказал он.

Также Лепс заявил, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку прямо у Мавзолея. А журналистов, шутливо отметил певец, он намерен «отстреливать по периметру», что, вероятно, означает закрытый формат мероприятия.

Лепс впервые появился на публике с новой молодой возлюбленной Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В сентябре того же года артист объявил ее женой. Сейчас Кибе 19 лет, Лепсу — 63 года. Недавно девушка намекнула на беременность и свадьбу.

До этого юная возлюбленная Григория Лепса с иронией отвечала подписчикам на вопрос о дате свадьбы с артистом, что торжество постоянно откладывается по инициативе певца.

