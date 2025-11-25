На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лепс хочет поставить бар у Мавзолея — и «отстреливать» журналистов на свадьбе

Певец Григорий Лепс заявил, что хочет сыграть закрытую от прессы свадьбу весной
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Григорий Лепс рассказал журналистам о своих планах на предстоящую свадьбу с 19-летней Авророй Кибой. Ролик с артистом публикует Telegram-канал «Небожена».

По словам Лепса, торжество может состояться уже весной, хотя точные даты пока не определены. Исполнитель отметил, что свадьба не будет масштабным светским событием.

«Думаю, что приглашены будут около пятидесяти-шестидесяти человек, не больше», — сказал он.

Также Лепс заявил, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку прямо у Мавзолея. А журналистов, шутливо отметил певец, он намерен «отстреливать по периметру», что, вероятно, означает закрытый формат мероприятия.

Лепс впервые появился на публике с новой молодой возлюбленной Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В сентябре того же года артист объявил ее женой. Сейчас Кибе 19 лет, Лепсу — 63 года. Недавно девушка намекнула на беременность и свадьбу.

До этого юная возлюбленная Григория Лепса с иронией отвечала подписчикам на вопрос о дате свадьбы с артистом, что торжество постоянно откладывается по инициативе певца.

Ранее Орбакайте показала, как изменилась ее дочь за 4 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами