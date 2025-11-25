На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вот это ножки!»: Орбакайте показала, как изменилась ее дочь за 4 года

Певица Кристина Орбакайте опубликовала редкое видео с подросшей дочерью Клавдией
true
true
true

Певица Кристина Орбакайте показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как изменилась ее дочь Клавдия за четыре года.

  Знаменитость опубликовала ролик, на котором продемонстрировала ежегодные публичные выходы с дочерью — и по ним оказалось видно, как стремительно девочка выросла с 2021 по 2021 по 2025 год и даже обогнала мать по росту.

«Как время летит! Клавочка так быстро выросла! Уже взрослая девушка!»; «Вот это ножки! Красотка, глаз не оторвать. Вообще, конечно, все дети Кристины очень сильно заметны в толпе», — написали в комментариях.

Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Она с мужем и дочерью живет в США. Певица говорила, что познакомилась с избранником в день его рождения. В 2004 году мужчина отмечал праздник в Майами, а звезда ошиблась адресом и оказалась в особняке предпринимателя, хотя искала дом композитора Игоря Николаева.

30 марта 2012 года у пары родилась дочь Клавдия. У поп-исполнительницы также есть двое детей от других мужчин: 34-летний первенец Никита от музыканта Владимира Преснякова и 27-летний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика назвала причину развода.

