Джастин Бибер справил нужду прямо на гольф‑поле

Певец Джастин Бибер был замечен на гольф-поле в Палм-Спрингс, где он справлял нужду в кустах после употребления пива. Об этом сообщает TMZ.

На опубликованных таблоидом снимках певец стоит лицом к кустам в приспущенных шортах, держа клюшку в одной руке. Затем он подтягивает штаны и возвращается к игре.

TMZ утверждает, что Биберу по законам Калифорнии предусмотрен штраф до $1 тыс. или тюремное заключение до шести месяцев — в том случае, если исполнитель играл и распивал спиртные напитки в общественном месте, а не на частном поле.

В 2024 году владелец бутика в Ницце Райан Суккар рассказал, что 77-летний певец Элтон Джон справил нужду прямо в его магазине. Артист поинтересовался у присутствующих в магазине, нет ли поблизости общественной уборной. Ему ответили, что нет. Тогда британский музыкант попросил у своего охранника бутылку, сделал несколько шагов от покупателей и справил нужду в сосуд. Затем Джон попросил полотенце, чтобы убрать за собой случайно попавшие на ковер бутика капли.

Владелец признался, что наблюдал подобный поступок покупателя впервые за три года работы.

