Джастин Бибер справил нужду прямо на гольф‑поле

TMZ: певец Джастин Бибер справил нужду прямо на гольф‑поле после распития пива
XNY/Star Max/GC Images

Певец Джастин Бибер был замечен на гольф-поле в Палм-Спрингс, где он справлял нужду в кустах после употребления пива. Об этом сообщает TMZ.

На опубликованных таблоидом снимках певец стоит лицом к кустам в приспущенных шортах, держа клюшку в одной руке. Затем он подтягивает штаны и возвращается к игре.

TMZ утверждает, что Биберу по законам Калифорнии предусмотрен штраф до $1 тыс. или тюремное заключение до шести месяцев — в том случае, если исполнитель играл и распивал спиртные напитки в общественном месте, а не на частном поле.

В 2024 году владелец бутика в Ницце Райан Суккар рассказал, что 77-летний певец Элтон Джон справил нужду прямо в его магазине. Артист поинтересовался у присутствующих в магазине, нет ли поблизости общественной уборной. Ему ответили, что нет. Тогда британский музыкант попросил у своего охранника бутылку, сделал несколько шагов от покупателей и справил нужду в сосуд. Затем Джон попросил полотенце, чтобы убрать за собой случайно попавшие на ковер бутика капли.

Владелец признался, что наблюдал подобный поступок покупателя впервые за три года работы.

Ранее Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод.

