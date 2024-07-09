Элтон Джон справил нужду во французском бутике

Владелец бутика в Ницце Райан Суккар рассказал, что 77-летний певец Элтон Джон справил нужду прямо в его магазине. Слова предпринимателя передает издание TMZ.

Суккар признался, что его шокировал и расстроил поступок знаменитого артиста. По словам владельца, он наблюдал подобное впервые за три года работы.

Отмечается, что Элтон Джон посетил магазин кроссовок в Ницце днем 8 июля. Он поинтересовался у присутствующих, нет ли поблизости общественной уборной. Ему ответили, что нет. Тогда британский музыкант попросил у своего охранника бутылку, сделал несколько шагов от покупателей и справил нужду в сосуд. Затем Джон попросил полотенце, чтобы убрать за собой случайно попавшие на ковер бутика капли.

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