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Элтон Джон справил нужду во французском бутике

TMZ: певец Элтон Джон справил нужду в бутылку в одном из бутиков Франции

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Vianney Le Caer/AP

Владелец бутика в Ницце Райан Суккар рассказал, что 77-летний певец Элтон Джон справил нужду прямо в его магазине. Слова предпринимателя передает издание TMZ.

Суккар признался, что его шокировал и расстроил поступок знаменитого артиста. По словам владельца, он наблюдал подобное впервые за три года работы.

Отмечается, что Элтон Джон посетил магазин кроссовок в Ницце днем 8 июля. Он поинтересовался у присутствующих, нет ли поблизости общественной уборной. Ему ответили, что нет. Тогда британский музыкант попросил у своего охранника бутылку, сделал несколько шагов от покупателей и справил нужду в сосуд. Затем Джон попросил полотенце, чтобы убрать за собой случайно попавшие на ковер бутика капли.

В июне певица Тейлор Свифт шокировала фанатов необычным поступком на концерте в Эдинбурге. Поклонники успели заснять процесс, как певица высморкалась в руку, вытерла об юбку, а потом проглотила остатки, стекающие по ее лицу. В соцсетях видео набирают популярность, а фанаты оставляют тысячи комментариев с критикой ее поведения на сцене.

Ранее актер Дэнни Трехо заявил, что его атаковали шариками с кислотой на параде.

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