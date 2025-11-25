На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод: «Я держусь»

Актриса Кидман призналась, что держится на фоне развода после 19 лет брака
Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Николь Кидман рассказала Interview Magazine, что переживает непростой период на фоне развода с мужем, с которым прожила в браке 19 лет — музыкантом Китом Урбаном.

«Я держусь», — лаконично прокомментировала свое состояние 58 летняя артистка.

О расставании Кидман и ее партнера стало известно в сентябре, но, по данным СМИ, пара жила раздельно с начала лета. Знаменитости связали себя узами брака в июне 2006 года, и за это время у них родились две дочери: Сандей Роуз (17 лет) и Фейт Маргарет (14 лет).

Месяц назад Кидман впервые появилась на публике — ее заметили на гала вечере amfAR в Далласе. На мероприятии звезда держалась сдержанно: она была одета в элегантное черное платье, улыбалась и фотографировалась со звездами вечера.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.

Ранее стало известно, что актриса Рид обратилась в полицию после госпитализации в невменяемом состоянии.

