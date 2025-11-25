Раскрыта дата первого заседания по уголовному делу Бориса Акунина

Мосгорсуд назначил на декабрь 2025 года рассмотрение по существу дела Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

25 ноября состоялось предварительное слушание в закрытом режиме. Следующее заседание пройдет 1 декабря в 10:00.

Уголовное дело против Акунина было зарегистрировано 27 октября 2025 года. Писателю вменяют обвинения по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Прокуратура Москвы утверждает, что Чхартишвили, дважды подвергавшийся административным штрафам за нарушение правил деятельности иноагента, с февраля по август опубликовал в социальных сетях не менее 76 материалов без указания на то, что они связаны с деятельностью иностранного агента.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

