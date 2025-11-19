Рэпер Птаха (настоящее имя —Давид Нуриев) признался, что был вынужден воровать в детстве из-за нужды. Об этом артист рассказал в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Нуриев отметил, что не может осуждать людей, которые совершают подобные действия, несмотря на их противозаконность. Однако, уточнил музыкант, он разделяет тех, кто ворует из-за нужды и из «жадности».

«В 1991 году я уже воровал. Мне приходилось, потому что после войны жил на вокзале. Так получилось, а не потому, что я получал от этого удовольствие», — сказал музыкант и отметил: «Но генералы воруют, потому что они нажраться не могут. И сейчас их сажают в огромном количестве».

Нуриев появился в студии в футболке с портретом президента. Рэпер отметил, что либеральные журналисты часто «демонизируют» фигуру лидера России, а он же считает его «идеальнейшим вариантом» для страны.

«И я знаю много людей из криминального мира, которые очень его уважают. Он заставил уважать себя всех — или бояться или уважать», — подчеркнул музыкант.

19 июля стало известно, что Нуриев записал совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что это предложение стало для нее неожиданностью.

