Бывшая жена Баскова стала банкротом

Суд признал банкротом бывшую жену Николая Баскова Светлану Шпигель
Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Суд признал банкротом бывшую жену певца Николая Баскова Светлану Шпигель по иску компании «Биотэк». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

До этого Арбитражный суд Москвы признал недействительным сделки по выплате ей данной компанией дивидендов на общую сумму 269,5 млн рублей.

В марте 2025 года суд ввел начальную процедуру банкротства Шпигель. После этого женщина подала апелляцию, однако в августе суд вышестоящей инстанции оставил в силе решение коллег.

Как раскрывали до этого СМИ, заявление о банкротстве Шпигель подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармкомпании «Биотэк» ее отца Бориса Шпигеля. Еще до этого суды трех инстанций обязали экс-супругу Баскова вернуть компании около 67 млн рублей.

В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил отца Светланы, продюсера и олигарха Бориса Шпигеля, к 11 годам колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля деньги и швейцарские часы на сумму более 30 млн рублей. За это Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов с его компанией. 5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья. Об освобождении экс-сенатора ходатайствовала прокуратура.

Светлана Шпигель и Николай Басков сыграли свадьбу в 2001 году. Их познакомил отец женщины, который на тот момент занимался продвижением артиста. В этом союзе родился сын Бронислав, но в мае 2008 года знаменитости развелись.

Ранее россияне назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года.

