Умер звезда «Зиты и Гиты»

Индийский актер и политик Дхармендра (Дхарам Сингх Деол – настоящее имя) умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает Independent со ссылкой на агентство IANS.

Причина смерти неизвестна. Отмечается, что Дхармендра был госпитализирован в Мумбаи 7 ноября. Артист жаловался на проблемы с дыханием. Позже его выписали из больницы.

Дхармендра дебютировал в кино в 1960 году. В его фильмографии около 300 ролей. Он играл в таких проектах, как «Месть и закон», «Не надо бояться любить», «Роки и Рани. История любви», «Зита и Гита», «Любимый раджа».

Дхармендра являлся обладателем Падма Бхушан — третьей по величине гражданской награды в Индии. Он также удостоился нескольких премий за вклад в индийский кинематограф. Последний фильм, в котором снялся Дхармендра, должен выйти в декабре 2025 года.

23 ноября скончалась заслуженная артистка России Валентина Шарыкина. За свою театральную карьеру она сыграла в постановках «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и другие, которые стали частью «Золотого фонда» театра.

Ранее умер старейший музыкант «Геликон-оперы».