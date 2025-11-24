На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

К 100-летию Нонны Мордюковой устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 100-летию со дня рождения Нонны Мордюковой пройдет на ТВ
close
Wikimedia Commons

Марафон в честь дня рождения народной артистки СССР Нонны Мордюковой пройдет 25 ноября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон приурочен к 100-летию со дня рождения Мордюковой. Он стартует в 9:30 с фильма Григория Чухрая «Трясина». В нем актриса сыграла мать, которая прячет сына от отправки на фронт во время Великой Отечественной войны.

В 11:50 телеканал покажет дебютную картину Мордюковой «Молодая гвардия». За роль Ульяны Громовой актриса была награждена Сталинской премией I степени.

Марафон продолжится в 14:50. Зрители смогут посмотреть ленту Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». В ней артистка сыграла вместе с Василием Шукшиным.

В 19:30 проект «Мосфильм. Золотой век» представит специальный выпуск о Мордюковой. Эпизод посвящен жизни и творчеству актрисы. Далее зрители увидят две экранизации: картину «Женитьба Бальзаминова» (19:40), созданную по мотивам трилогии Александра Островского, и фильм «Инкогнито из Петербурга» (21:15), снятый по произведению Николая Гоголя «Ревизор».

В 22:55 в эфире покажут документальную картину о творчестве актрисы «Нонна Мордюкова. Простая история». А в 23:45 начнется показ фильма Никиты Михалкова «Родня».

Завершит марафон трагикомедия «Вокзал для двоих» в 1:25.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел возродить серию фильмов «Час пик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами