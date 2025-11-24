К 100-летию Нонны Мордюковой устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 100-летию со дня рождения Нонны Мордюковой пройдет на ТВ

Марафон в честь дня рождения народной артистки СССР Нонны Мордюковой пройдет 25 ноября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон приурочен к 100-летию со дня рождения Мордюковой. Он стартует в 9:30 с фильма Григория Чухрая «Трясина». В нем актриса сыграла мать, которая прячет сына от отправки на фронт во время Великой Отечественной войны.

В 11:50 телеканал покажет дебютную картину Мордюковой «Молодая гвардия». За роль Ульяны Громовой актриса была награждена Сталинской премией I степени.

Марафон продолжится в 14:50. Зрители смогут посмотреть ленту Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». В ней артистка сыграла вместе с Василием Шукшиным.

В 19:30 проект «Мосфильм. Золотой век» представит специальный выпуск о Мордюковой. Эпизод посвящен жизни и творчеству актрисы. Далее зрители увидят две экранизации: картину «Женитьба Бальзаминова» (19:40), созданную по мотивам трилогии Александра Островского, и фильм «Инкогнито из Петербурга» (21:15), снятый по произведению Николая Гоголя «Ревизор».

В 22:55 в эфире покажут документальную картину о творчестве актрисы «Нонна Мордюкова. Простая история». А в 23:45 начнется показ фильма Никиты Михалкова «Родня».

Завершит марафон трагикомедия «Вокзал для двоих» в 1:25.

