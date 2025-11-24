На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Саши-Тани» назвала лучший подарок на День матери

Актриса Рубцова заявила, что в День матери самый важный подарок – любовь детей
ТНТ

Звезда сериалов «Саша-Таня» и «Универ» Валентина Рубцова заявила, что самый лучший подарок на День матери – это любовь со стороны детей. По ее мнению, добрые и теплые слова не заменят никакие презенты, даже если «заваливать» ими матерей.

«Главное для них — это вы! Помните, что никакой презент на свете не сможет заменить любви детей. И любая мама на свете вам это подтвердит. Мамы видят свое счастье в детях», — пояснила актриса в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если дети будут об этом помнить, то они могут преподнести своим мамам самые обычные подарки – цветы, конфеты, заключила Рубцова.

До этого балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в преддверии Дня матери рассказала, что решила помириться со своей мамой и преподнести ей в подарок украшение. Артистка напомнила, что у них с матерью сохраняются очень натянутые отношения, так как ей очень трудно угодить, и ведет она себя «довольно неправильно». Балерина призналась, что встречи с матерью ожидает «без особого энтузиазма», так как знает, что женщина может испортить любой праздник.

Ранее Милонов назвал лучший подарок для любой женщины на День матери.

