Арсена Маркаряна привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков

Невский районный суд привлек к административной ответственности блогера Арсена Маркаряна. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Санкт-Петербурга.

Маркаряна обвинили в правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров). Ему назначили штраф 15 тысяч рублей.

Поводом для обвинений стал ролик, опубликованный в соцсетях блогера. В нем он рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности.

Исследование подтвердило, что в представленном материале есть совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды психотропных веществ.

В августе Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

