Представители «Тату» ответили на слух, что группа отреклась от Канье Уэста

Представители «Тату» назвали фейком аккаунт группы, который отрекся от Канье Уэста
official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представители группы «Тату» опровергли, что солистки отреклись от американского рэпера Канье Уэста. Их слова передала телеведущая Яна Чурикова в Telegram-канале.

Участниц коллектива Юлию Волкову и Лену Катину раскритиковали за публикацию с Уэстом. Пользователи напомнили об антисемитских и нацистских высказываниях американского рэпера, а также его словах о любви к Адольфу Гитлеру. Позже в соцсети X артистки якобы опубликовали пост, в котором извиняются за фото с зарубежным коллегой. В публикации сказано, что «Тату» презирает Гитлера и всё то, что поддерживает Уэст.

Представители «Тату» отметили, что аккаунт, с которого опубликовано высказывание, является фанатским. Отмечается, что эта страница не раз распространяла фейки от лица артисток. Коллектив не ведет аккаунт в X.

«Аккаунт с галочкой – фанатский, некто из Бразилии зарегистрировался весной 2024-го. Получил ли он верификацию в рамках премиум-подписки или как-то еще – даже уже и не так интересно, как то, что аккаунт публичных личностей должен пройти проверку. Которую фан-акк с легкостью прошел. Ну и уровень фактчекинга в типа уважаемой соцсети. Как тебе такое, Илон Маск?» – заявила Чурикова.

Ранее Лена Катина заявила, что не нужно менять треки группы «Тату».

