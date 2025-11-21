На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участница группы «Тату» о треке «Я сошла с ума»: «Из песни слов не выкинешь»

Певица Лена Катина заявила, что не нужно менять треки группы «Тату»
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певица Лена Катина призналась в интервью журналистке Алене Жигаловой, что команда группы «Тату» рассматривала идею изменения текстов хитов после воссоединения.

Катина рассказала, что сейчас она и Юлия Волкова не могут исполнять песню «Я сошла с ума» на русском языке из-за российского законодательства. Певица предположила, что группе могли бы запретить выступать в случае, если бы они продолжили петь композицию на русском языке.

Катина отметила, что категорически против смены текста песен. В том числе и в треке «Я сошла с ума».

«Я твердо убеждена в том, что из песни слов не выкинешь. Тем более из наших песен. Вот баба Яга против. Мы рассматривали такой вариант. Я считаю, что наши песни нельзя менять», — призналась артистка.

Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Ранее группа «Тату» сделала заявление о новом альбоме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами