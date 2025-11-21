Участница группы «Тату» о треке «Я сошла с ума»: «Из песни слов не выкинешь»

Певица Лена Катина заявила, что не нужно менять треки группы «Тату»

Певица Лена Катина призналась в интервью журналистке Алене Жигаловой, что команда группы «Тату» рассматривала идею изменения текстов хитов после воссоединения.

Катина рассказала, что сейчас она и Юлия Волкова не могут исполнять песню «Я сошла с ума» на русском языке из-за российского законодательства. Певица предположила, что группе могли бы запретить выступать в случае, если бы они продолжили петь композицию на русском языке.

Катина отметила, что категорически против смены текста песен. В том числе и в треке «Я сошла с ума».

«Я твердо убеждена в том, что из песни слов не выкинешь. Тем более из наших песен. Вот баба Яга против. Мы рассматривали такой вариант. Я считаю, что наши песни нельзя менять», — призналась артистка.

Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Ранее группа «Тату» сделала заявление о новом альбоме.