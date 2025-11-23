Собчак извинилась перед Михалковым: «Талантливый человек не будет поступать мелочно»

Журналистка Ксения Собчак, которая летом говорила о причастности режиссера Никиты Михалкова к истории с «голой вечеринкой», признала в своем Telegram-канале, что ошиблась.

Собчак заявила, что Михалков категорически отрицает свою причастность к тому, что видео с рэпером Vacio дошло до президента России Владимира Путина — а у нее самой нет доказательств, которые могли бы подтвердить эти слова.

Журналистка публично извинилась перед Никитой Михалковым и его подписчиками.

«Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой», — резюмировала она.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

