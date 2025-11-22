Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло

В Лондоне на 81‑м году жизни скончался известный ирландский модельер Пол Костелло — личный дизайнер покойной принцессы Дианы. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на заявление коллектива его модного бренда.

Близкие сообщили, что Пол Костелло ушел из жизни после непродолжительной болезни. Он скончался мирно, в окружении близких — жены и семерых детей.

Пол Костелло родился в 1945 году в Дублине. Его путь в мире моды начался с обучения в Графтонской академии дизайна одежды, после чего он отправился в Париж. В 1979 году модельер основал собственный бренд Paul Costelloe Collections, а в 1983-м был назначен личным дизайнером Дианы, принцессы Уэльской, и сотрудничал с ней вплоть до ее гибели.

Среди других значимых работ кутюрье: создание одежды для Aer Lingus и Qatar Airways; униформы для British Airways, экипировки для олимпийской сборной Ирландии на Играх‑2000 в Сиднее и других.

Костелло был женат на Энн Купер. У пары родилось семь детей: Джессика, Уильям, Роберт, Гэвин, Джастин, Пол‑Эммет и Николас.

