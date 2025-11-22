На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло

Личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло умер на 81-м году жизни
true
true
true
close
Loredana Sangiuliano/Global Look Press

В Лондоне на 81‑м году жизни скончался известный ирландский модельер Пол Костелло — личный дизайнер покойной принцессы Дианы. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на заявление коллектива его модного бренда.

Близкие сообщили, что Пол Костелло ушел из жизни после непродолжительной болезни. Он скончался мирно, в окружении близких — жены и семерых детей.

Пол Костелло родился в 1945 году в Дублине. Его путь в мире моды начался с обучения в Графтонской академии дизайна одежды, после чего он отправился в Париж. В 1979 году модельер основал собственный бренд Paul Costelloe Collections, а в 1983-м был назначен личным дизайнером Дианы, принцессы Уэльской, и сотрудничал с ней вплоть до ее гибели.

Среди других значимых работ кутюрье: создание одежды для Aer Lingus и Qatar Airways; униформы для British Airways, экипировки для олимпийской сборной Ирландии на Играх‑2000 в Сиднее и других.

Костелло был женат на Энн Купер. У пары родилось семь детей: Джессика, Уильям, Роберт, Гэвин, Джастин, Пол‑Эммет и Николас.

Ранее стало известно, что художник Хельме Хайне скончался на 85-м году жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами