«Выжженное поле»: экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о судах с участниками телешоу

Комик и бывший директор коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал kp.ru, что общается с некоторыми юмористами из команды после судов за товарный знак.

«Мы периодически общаемся с Сергеем Ершовым, Андреем Рожковым, с Юлей Михалковой и с Ромой Постоваловым. Должно пройти время, и я не исключаю, что, может быть, на каком-то из юбилеев мы выйдем на сцену всем коллективом», — отметил Нетиевский.

По словам комика, все суды с юмористами из «Уральских пельменей» уже кончились, так как попытки его бывших коллег обвинить его в чем-либо не увенчались успехом. Нетиевский пошутил, что, как и при любом разводе, суды с коллективом кончились дележкой имущества.

«У меня остались авторские права на старые шоу, ребятам я передал товарный знак, и они делают новые концерты. Я думаю, что со временем это выжженное поле порастет травой», — резюмировал комик.

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