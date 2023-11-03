Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Выжженное поле»: экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о судах с участниками телешоу

Комик Нетиевский не исключил примирения с «Уральскими пельменями» после судов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Комик и бывший директор коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал kp.ru, что общается с некоторыми юмористами из команды после судов за товарный знак.

«Мы периодически общаемся с Сергеем Ершовым, Андреем Рожковым, с Юлей Михалковой и с Ромой Постоваловым. Должно пройти время, и я не исключаю, что, может быть, на каком-то из юбилеев мы выйдем на сцену всем коллективом», — отметил Нетиевский.

По словам комика, все суды с юмористами из «Уральских пельменей» уже кончились, так как попытки его бывших коллег обвинить его в чем-либо не увенчались успехом. Нетиевский пошутил, что, как и при любом разводе, суды с коллективом кончились дележкой имущества.

«У меня остались авторские права на старые шоу, ребятам я передал товарный знак, и они делают новые концерты. Я думаю, что со временем это выжженное поле порастет травой», — резюмировал комик.

Ранее Антон Хабаров рассказал о преследованиях криминального авторитета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий