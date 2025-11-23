На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сергей Безруков оправдался за пародию на узбека

Актер Безруков заявил об уважении к узбекскому народу
true
true
true
close
Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Народный артист России Сергей Безруков оправдался за пародию на поклонника-узбека. Его обращение цитирует Telegram-канал «Звездач».

Недавно на одной из пресс-конференций артист изобразил акцент жителя Ташкента, узнавшего однажды Безрукова по сериалу «Бригада». За якобы насмешку над языком Безрукова в соцсетях потребовали «отменить».

Артист отрицает желание высмеять узбекский народ или язык и называет критику в соцсетях провокацией, на которую призывает не обращать внимания.

«Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — заверил он.

Накануне Безруков возглавил рейтинг лучших актеров 2025 года по версии россиян. Он занял первое место среди актеров, получив 15% голосов опрошенных, а на второй строчке — с минимальным отрывом — оказался Сергей Бурунов (14% респондентов).

Ранее Сергей Безруков высказался об отмене русской культуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами