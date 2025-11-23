На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая жена Позова о болезненном разводе: «Никогда не смогу его разлюбить»

Блогерша Екатерина Позова призналась, что остается верной бывшему мужу
kate_pozova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена юмориста Дмитрия Позова Екатерина призналась на YouTube-шоу «Чужие письма», что самостоятельно не решилась бы на развод со стендапером.

«Никогда в жизни, я его любила и сейчас люблю, не скрываю этого. Я и ему это говорю. И, наверное, я никогда не смогу его разлюбить, потому что в целом – человек-однолюб и в отношениях, и в дружбе. Просто верная, как пес», — заявила Екатерина.

Позова отметила, что всегда будет считать экс-супруга близким человеком, но уже не верит в возможные возобновления семейных отношений. Она до сих пор не может простить мужчину за «определенного рода предательство».

«Внутри меня сейчас сосуществуют очень смутные чувства. Я уезжала в гости к подружке в Екатеринбург, а когда вернулась домой, обнаружила, что его вещей больше нет. Он предупредил меня только сообщением — написал, что решил пожить один. В день моего приезда он еще был дома, но, пока меня не было, собрал все вещи и ушел», — заявила она.

По словам Екатерины, она болезненно переживала развод. Это были эмоции, которые она не испытывала никогда в жизни.

«При этом я не хочу, чтобы кто‑то считал его плохим — он хороший, нормальный мужчина. Просто наши интересы не сошлись, такое бывает. То, что мне так больно, — это мои проблемы. Они только мои и никак не касаются его», — заключила блогерша.

