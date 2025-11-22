На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman заявил, что «всю жизнь носит» кожаные лосины

Shaman рассказал, что носит кожаные штаны с 9 лет, а сшила их его мать
true
true
true
close
SHAMAN/YouTube

Заслуженный артист РФ, певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) перед концертом «30 лет на сцене» в Кремлевском дворце сообщил, что носит кожаные штаны с девяти лет, передает РИА Новости.

Исполнитель рассказал, что первые такие штаны ему сшила мать. Он попросил журналистов обратить внимание на фотографии.

«Целых 25 лет, четверть века, никто никогда мне не задавал этих вопросов. Я ношу их всю жизнь. И вот доказательства, которые вы видите на экране», — сказал он.

Артист удивился, что представители прессы «прицепились» именно к нему с этим вопросом.

«Почему, например, Валерию Леонтьеву никто ничего не предъявлял, не говорил, группе «Кипелов»? Этот список можно продолжать бесконечно», — заявил он.

Прошлой осенью родители певца одобрили стиль сына. На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью образа Shaman. Его мать подтвердила, что сшила ему их в детстве. А отец музыканта напомнил, что такую одежду носят байкеры.

Ранее гитарист объяснил, зачем Shaman дергал его «пимпочку» во время соло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами