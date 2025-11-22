Shaman заявил, что «всю жизнь носит» кожаные лосины

Shaman рассказал, что носит кожаные штаны с 9 лет, а сшила их его мать

Заслуженный артист РФ, певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) перед концертом «30 лет на сцене» в Кремлевском дворце сообщил, что носит кожаные штаны с девяти лет, передает РИА Новости.

Исполнитель рассказал, что первые такие штаны ему сшила мать. Он попросил журналистов обратить внимание на фотографии.

«Целых 25 лет, четверть века, никто никогда мне не задавал этих вопросов. Я ношу их всю жизнь. И вот доказательства, которые вы видите на экране», — сказал он.

Артист удивился, что представители прессы «прицепились» именно к нему с этим вопросом.

«Почему, например, Валерию Леонтьеву никто ничего не предъявлял, не говорил, группе «Кипелов»? Этот список можно продолжать бесконечно», — заявил он.

Прошлой осенью родители певца одобрили стиль сына. На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью образа Shaman. Его мать подтвердила, что сшила ему их в детстве. А отец музыканта напомнил, что такую одежду носят байкеры.

