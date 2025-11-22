Меньшиков о работе с Серебряковым: «Он кричит и матерится!»

Народный артист России Олег Меньшиков признался в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что работать с Алексеем Серебряковым непросто, но за резкостью актера стоит его профессионализм.

«Да, он неудобный. Он кричит и матерится, да! Он требует такого же уровня, на котором сам находится. Профессионалов такого уровня, как он, очень мало, поэтому он и кричит, и матерится», — объяснил режиссер.

Несмотря на жесткие методы работы, подчеркивает Меньшиков, Серебряков вызывает у него уважение.

«Вы знаете, я преклоняюсь перед профессионалами, а Леша — профессионал высочайшего класса. Не знаю, кого даже рядом поставить <...> Мы, собственно, знакомы сто лет, а в работе сошлись в первый раз. Я очень рад!» — подытожил актер.

Олег Меньшиков и Алексей Серебряков впервые встретились на съемочной площадке фильма «Мальчики с Колымы». Действие фильма охватывает два исторических периода: начало 90-х годов и 30-е годы XX века. В центре сюжета — история двух братьев, чьи судьбы разошлись в послевоенные годы, а через 50 лет неожиданно пересеклись.

