В «Методе‑3» повторили прошлогодний скандал с Кологривым: «Сценаристы — злые гении»

Актер Никита Кологривый повторил прошлогодний инцидент с укусом в «Методе‑3»
Пресс-служба Кинопоиска

Пользователи сети заметили, что эпизод, в котором персонаж Никиты Кологривого в третьем сезоне «Метода» кусает танцовщицу, напоминает реальные события, произошедшие с актером в прошлом году. Это заметил канал ВПШ в своем VK-сообществе.

В обнародованном посте интернет-пользователь иронизирует, что сценаристы «Метода» снова «заставили» Кологривого кусать официантку, а также завершает свой комментарий фразой, намекая на создателей шоу: «Эти злые гении».

Создатели проекта пока не дали никаких комментариев, но сцена с укусом вызвала бурное обсуждение. В фанатских сообществах появились ироничные предположения, что в Новосибирске актер «просто репетировал роль Зверя».

Премьера «Метод‑3» состоялась в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 20 ноября. В новом сезоне у следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) в подчинении оказался целый отряд из маньяков, которые теперь сами вынуждены разыскивать своих коллег. В их числе — персонажи Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара КалимулинаАнны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева.

Подробнее о проекте — в рецензии «Газеты. Ru».

Ранее экс-солист Enigma Дональдс заявил, что хочет поработать с Лепсом.

