На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Случайно найденный на чердаке комикс стал самым дорогим в истории

Случайно найденный на чердаке комикс про Супермена продали за $9 млн
true
true
true
close
Heritage Auctions

Случайно найденный на чердаке стал самым дорогим комиксом в истории таких изданий. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Экземпляр первого выпуска «Супермена» 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа был продан на аукционе Heritage за $9,12 млн.

Комикс нашли трое братьев, разбиравших чердаке дома своей матери после того, как ее не стало. Издание хранилось в коробке с пожелтевшими газетными вырезками. Мать купила этот комикс вместе с несколькими другими, когда ей было девять лет и она жила в Сан-Франциско.

На протяжении многих лет женщина иногда говорила сыновьям, что у нее где-то есть редкие комиксы, но так и не смогла вспомнить, где именно, так что родные считали это семейной легендой.

Вырученная за комикс сумма значительно превышает предыдущий мировой рекорд, установленный в 2024 году, когда комикс «Action Comics», в котором Супермен появляется впервые, был продан за $6 млн.

Известно, что экземпляр получил оценку 9,0 из 10 по версии «Certified Guarantee Company» — ведущей сторонней службы оценки комиксов. Это значит, что он находится в отличном состоянии.

Ранее автопортрет Фриды Кало был продан по рекордной цене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами