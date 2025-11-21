Случайно найденный на чердаке комикс стал самым дорогим в истории

Случайно найденный на чердаке стал самым дорогим комиксом в истории таких изданий. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Экземпляр первого выпуска «Супермена» 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа был продан на аукционе Heritage за $9,12 млн.

Комикс нашли трое братьев, разбиравших чердаке дома своей матери после того, как ее не стало. Издание хранилось в коробке с пожелтевшими газетными вырезками. Мать купила этот комикс вместе с несколькими другими, когда ей было девять лет и она жила в Сан-Франциско.

На протяжении многих лет женщина иногда говорила сыновьям, что у нее где-то есть редкие комиксы, но так и не смогла вспомнить, где именно, так что родные считали это семейной легендой.

Вырученная за комикс сумма значительно превышает предыдущий мировой рекорд, установленный в 2024 году, когда комикс «Action Comics», в котором Супермен появляется впервые, был продан за $6 млн.

Известно, что экземпляр получил оценку 9,0 из 10 по версии «Certified Guarantee Company» — ведущей сторонней службы оценки комиксов. Это значит, что он находится в отличном состоянии.

