На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автопортрет Фриды Кало был продан по рекордной цене

MSN: автопортрет Фриды Кало был продан за рекордные $54,7 млн на аукционе
true
true
true
close
Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автопортрет Фриды Кало, написанный в 1940 году, был продан на аукционе за рекордные $54,7 млн. Об этом сообщает MSN.

Это самая высокая цена, за которую была продана картина руки женщины-художницы. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда картина Джорджии О'Кифф была продана миллиардеру Элис Уотсон за $44,4 млн.

Картина, известная как «Сон (Кровать)» была продана аукционным домом «Сотбис». На ней Кало изобразила саму себя спящей на постели, на втором ярусе которой лежит ее аллегорическое изображение в виде скелета с головой на подушке, цветами в груди и минами в ногах. Торги за работу продолжались около пяти минут. Личности продавца и покупателя не раскрывались.

Причиной, по которой полотно Кало было продано по столь высокой цене, называют ее необычно крупный для ее картин размер. Поскольку женщина была вынуждена работать с постели из-за перенесенной в 18 лет травмы позвоночника, обычно ее произведения были миниатюрными, однако «Сон» был написан на полотне размером 74 на 98,5 см.

Ранее миллионера заподозрили в сожжении картины Фриды Кало стоимостью $10 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами