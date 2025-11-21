Автопортрет Фриды Кало был продан по рекордной цене

Автопортрет Фриды Кало, написанный в 1940 году, был продан на аукционе за рекордные $54,7 млн. Об этом сообщает MSN.

Это самая высокая цена, за которую была продана картина руки женщины-художницы. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда картина Джорджии О'Кифф была продана миллиардеру Элис Уотсон за $44,4 млн.

Картина, известная как «Сон (Кровать)» была продана аукционным домом «Сотбис». На ней Кало изобразила саму себя спящей на постели, на втором ярусе которой лежит ее аллегорическое изображение в виде скелета с головой на подушке, цветами в груди и минами в ногах. Торги за работу продолжались около пяти минут. Личности продавца и покупателя не раскрывались.

Причиной, по которой полотно Кало было продано по столь высокой цене, называют ее необычно крупный для ее картин размер. Поскольку женщина была вынуждена работать с постели из-за перенесенной в 18 лет травмы позвоночника, обычно ее произведения были миниатюрными, однако «Сон» был написан на полотне размером 74 на 98,5 см.

