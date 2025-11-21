На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса матом ответила критикам ее семьи

Жена Уиллиса Хеминг заявила, что актер послал бы критиков их семьи
Rumer Willis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и инструктор по йоге Эмма Хеминг матом ответила критикам ее семьи в беседе с артисткой Иветт Николь Браун. Ее цитирует Unilad.

Браун, ухаживающая за больным деменцией отцом, спросила Хеминг, как та относится к негативному мнению людей о ее семье.

«Пошли они [к черту], как сказал бы Брюс», — сказала Хеминг, которая в последние годы ухаживает за мужем — неизлечимо больным актером Брюсом Уиллисом.

Браун также поделилась своими чувствами, когда услышала о негативной реакции на решение Хеминг жить отдельно от Уиллиса.

«Люди, не ухаживающие за больным, особенно если иметь дело с деменцией или болезнью Альцгеймера, не знают, как это тяжело. И мы все делаем все, что в наших силах, и принимаем наилучшие решения для наших семей», — сказала она.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

Ранее жена Брюса Уиллиса заявила, что дети уже скорбят по отцу.

