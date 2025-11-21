На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер создатель «Табалуги» и всемирно известный иллюстратор Хальме Хайне

Художник Хельме Хайне скончался на 85-м году жизни
true
true
true
close
Anke Fleig/Sven Simon/Global Look Press

Умер детский писатель и создатель мультипликационного дракона Табалуги Хальме Хайне. Об этом сообщило немецкое издание Tages-Anzeiger со ссылкой на издательскую группу Beltz

Художника не стало на 85-м году жизни в Новой Зеландии.

В 1983 году рок-музыкант Маффай выпустил детский альбом, посвященный приключениям маленького зеленого дракона Табалуги. К альбому прилагалась книга с иллюстрациями Хельме Хайне. Дракон стал очень популярным персонажем и с 1997 по 2004 годы был героем мультсериала «Табалуга» о приключениях мальчика-сироты Лео и Табалуги. В России фильм транслировался в 2010 году.

Хальме Хайне также известен по серии рассказов «Хорошо, что есть друзья». Одного из персонажей рассказов, толстяка Вальдемара, Хайне создал по образу бывшего канцлера Гельмута Коля.

С 1990 года Хайне жил в Новой Зеландии. В 2016 году автор признавался, что лучшие творческие идеи ему приходили на его любимой деревянной яхте «Кикиту».

Накануне канадский актер Спенсер Лофранко скончался в возрасте 33 лет.

Ранее умер композитор Григорий Корчмар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами