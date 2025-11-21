Умер создатель «Табалуги» и всемирно известный иллюстратор Хальме Хайне

Умер детский писатель и создатель мультипликационного дракона Табалуги Хальме Хайне. Об этом сообщило немецкое издание Tages-Anzeiger со ссылкой на издательскую группу Beltz

Художника не стало на 85-м году жизни в Новой Зеландии.

В 1983 году рок-музыкант Маффай выпустил детский альбом, посвященный приключениям маленького зеленого дракона Табалуги. К альбому прилагалась книга с иллюстрациями Хельме Хайне. Дракон стал очень популярным персонажем и с 1997 по 2004 годы был героем мультсериала «Табалуга» о приключениях мальчика-сироты Лео и Табалуги. В России фильм транслировался в 2010 году.

Хальме Хайне также известен по серии рассказов «Хорошо, что есть друзья». Одного из персонажей рассказов, толстяка Вальдемара, Хайне создал по образу бывшего канцлера Гельмута Коля.

С 1990 года Хайне жил в Новой Зеландии. В 2016 году автор признавался, что лучшие творческие идеи ему приходили на его любимой деревянной яхте «Кикиту».

Накануне канадский актер Спенсер Лофранко скончался в возрасте 33 лет.

Ранее умер композитор Григорий Корчмар.