Представительница России на «Мисс Вселенной» ответила на хейт национального наряда

Анастасия Венза/VK

«Мисс Россия» и представительница страны на конкурсе «Мисс Вселенная 2025» Анастасия Венза ответила на хейт национального костюма, который она показала на мировом конкурсе. 22-летнюю модель цитирует kp.ru.

По словам Вензы, она спокойно относится к критике, поскольку считает ее частью публичности.

«Но я понимаю, что за этим может стоять и удивление, и зависть, и просто желание обратить на себя внимание. Это не про меня, это про людей, которые пишут», — рассуждает она.

Модель назвала хейт частью признания. Кроме того, девушка похвалила атмосферу на конкурсе. Она рассказала, что расписание подготовительных занятий очень строгое: девушки ходят на репетиции, съемки, примерки, интервью, однако успевают подружиться.

Анастасия Венза представила национальный наряд на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который проходит в Таиланде. Костюм для девушки создал заслуженный художник РФ Игорь Чапурин. Образ вызвал неоднозначную реакцию у россиян. Некоторые раскритиковали его за простоту, однако стилист Влад Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» похвалил платье.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный аксессуар.

