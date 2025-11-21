Наталия Орейро призналась, что ограничивает сына от гаджетов

Актриса Наталия Орейро заявила, что у ее 13-летнего сына нет гаджетов

Актриса Наталия Орейро призналась, что не позволяет своему 13-летнему сыну Мерлину пользоваться гаджетами, чтобы у него как можно дольше было «живое» детство. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Я стараюсь, чтобы детство моего сына проходило без электронных устройств, насколько это возможно. Я думаю, у него еще будет время освоить их. Сейчас у него нет собственного телефона и в списке желаний его тоже нет», — поделилась Орейро.

Актриса рассказала, что сейчас увлечениями ее сына являются шахматы, изготовление деревянных изделий, парусный спорт, стрельба из лука и верховая езда. По мнению Орейро, пока главная задача заключается в том, чтобы дать Мерлину возможность заниматься тем, что ему по-настоящему нравится. Наталия не видит смысла торопить наследника с цифровой жизнью.

Орейро также отметила, что поддерживает интерес сына к ручному труду, в числе которого рисование. Помимо этого, она рассказала, что мальчик любит старые автомобили. Актриса даже привезла ему из России игрушечную «Ладу».

Наталия Орейро вышла замуж за музыканта Рикардо Мольо 31 декабря 2001 года. В январе 2012-го супруги стали родителями мальчика, которому дали имя Мерлин Атауальпа.

Ранее Наталия Орейро призналась, что не знает секрет счастливого брака.