Наталия Орейро призналась, что не знает секрет счастливого брака

Актриса Наталия Орейро призналась по видеосвязи на пресс-конференции в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу», что не знает универсального секрета крепкого и счастливого брака. Об этом сообщил «Пятый канал».

Орейро отметила, что уже более 20 лет она замужем за музыкантом Рикардо Мольо.

«В чем секрет? Тайна. <…> Единственная любовь на всю жизнь — это любовь к своему ребенку. Нужна любовь и к самому партнеру. Это то, что осуществляется день за днем», — поделилась Наталия.

Актриса добавила, что залогом крепких долгих отношений являются искренность и ежедневный выбор быть рядом со своим партнером. Однако Орейро отметила, что оставаться со своим избранником нужно лишь в том случае, если это приносит счастье. По мнению знаменитости, настоящая любовь не должна быть насильственной.

Наталия Орейро и Рикардо Мольо поженились 31 декабря 2001 года. В январе 2012-го супруги стали родителями мальчика, которому дали имя Мерлин Атауальпа.

