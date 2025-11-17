На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наталия Орейро призналась, что не знает секрет счастливого брака

Актриса Наталия Орейро назвала искренность ключом к долгим отношениям
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталия Орейро призналась по видеосвязи на пресс-конференции в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу», что не знает универсального секрета крепкого и счастливого брака. Об этом сообщил «Пятый канал».

Орейро отметила, что уже более 20 лет она замужем за музыкантом Рикардо Мольо.

«В чем секрет? Тайна. <…> Единственная любовь на всю жизнь — это любовь к своему ребенку. Нужна любовь и к самому партнеру. Это то, что осуществляется день за днем», — поделилась Наталия.

Актриса добавила, что залогом крепких долгих отношений являются искренность и ежедневный выбор быть рядом со своим партнером. Однако Орейро отметила, что оставаться со своим избранником нужно лишь в том случае, если это приносит счастье. По мнению знаменитости, настоящая любовь не должна быть насильственной.

Наталия Орейро и Рикардо Мольо поженились 31 декабря 2001 года. В январе 2012-го супруги стали родителями мальчика, которому дали имя Мерлин Атауальпа.

Ранее Кристина Асмус рассказала о съемках с Наталией Орейро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами