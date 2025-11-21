Исполнители песни «Гагарин, я вас любила» выступят в Петербурге

Музыкальный коллектив «Ундервуд» даст большой сольный концерт в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба.

Выступление состоится 30 ноября. Группа исполнит свои хиты, в том числе «Гагарин, я вас любила», а также «Это судьба», «Я пишу исторический роман».

Российско-украинский коллектив «Ундервуд» был основан в декабре 1995 года. В 2000-х годах группа начала активно вести творческую деятельность. «Ундервуд» основали Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко — тогда еще студенты медицинского института. В 2002-м песня «Гагарин, я вас любила» сделала «Ундервуд» известным на всю страну.

За годы творчества «Ундервуд» выпустил 10 альбомов, 22 клипа, 4 сборника стихов и аудиокнигу. Коллектив принимал участие в главных российских фестивалях — «Нашествие» и «Наши в городе», Metro on Stage, FIFA Fan Fest, «Чернозём» и YLETAЙ.

Песни «Ундервуда» звучали в фильмах и сериалах — «Король и Шут», «Даун Хаус», «Небесный суд», «Питер FM», «Полярный-2», «Огонь».

