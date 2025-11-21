На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исполнители песни «Гагарин, я вас любила» выступят в Петербурге

Группа «Ундервуд» даст большой сольный концерт в Петербурге
true
true
true
close
Клуб «Космонавт»

Музыкальный коллектив «Ундервуд» даст большой сольный концерт в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба.

Выступление состоится 30 ноября. Группа исполнит свои хиты, в том числе «Гагарин, я вас любила», а также «Это судьба», «Я пишу исторический роман».

Российско-украинский коллектив «Ундервуд» был основан в декабре 1995 года. В 2000-х годах группа начала активно вести творческую деятельность. «Ундервуд» основали Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко — тогда еще студенты медицинского института. В 2002-м песня «Гагарин, я вас любила» сделала «Ундервуд» известным на всю страну.

За годы творчества «Ундервуд» выпустил 10 альбомов, 22 клипа, 4 сборника стихов и аудиокнигу. Коллектив принимал участие в главных российских фестивалях — «Нашествие» и «Наши в городе», Metro on Stage, FIFA Fan Fest, «Чернозём» и YLETAЙ.

Песни «Ундервуда» звучали в фильмах и сериалах — «Король и Шут», «Даун Хаус», «Небесный суд», «Питер FM», «Полярный-2», «Огонь».

Ранее известный зарубежный певец захотел записать песню с Григорием Лепсом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами