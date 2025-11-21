Группа «Тату» встретилась с Канье Уэстом

Певица Юлия Волкова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала совместное фото с американским рэпером Канье Уэстом.
На фото изображена Волкова вместе с зарубежным рэпером и коллегой по группе «Тату» Леной Катиной в районе Токио Сибуе. Артисткам также удалось поговорить с американским коллегой. Певицы посетили мероприятие в Японии в качестве моделей дизайнера Гоши Рубчинского. Они также провели концерт.
Волкова рассказала, что она и Катина хотят провести гастроли в Японии, чтобы «снова» покорить эту страну.
Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля.
Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.
Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.
Ранее Лена Катина заявила, что не нужно менять треки группы «Тату».