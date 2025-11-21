Лена Катина заявила, что «Тату» не должны были выступать на «Евровидении»

Певица Лена Катина призналась в интервью журналистке Алене Жигаловой, что группа «Тату» не должна была выступать на «Евровидении» в 2003 году.

По словам Катиной, все в ее окружении были против их поездки на «Евровидение», включая продюсера группы Ивана Шаповалова. Певица объяснила, что в тот период она и коллега Юлия Волкова практически не выступали вживую и пели под фонограмму.

«Мы отпахали три года под фанеру. Тут нам говорят: «Вы едете на «Евровидение». А на «Евровидении» нужно петь живьем! Это вообще другая история. А поскольку переговоры (по поводу их участия) длились очень долго, мы быстренько набрали бэнд и успели порепетировать с ними пару раз в Москве. Ну что такое две репетиции, когда ты три года хреначил под фанеру? Ни о чем», — отметила артистка.

Катина отметила, что в период «Евровидения» Волкова сорвала голос. Артистке пришлось репетировать одной, пока ее коллега восстанавливалась. Певица рассказала, что попросила мать записать их выступления на пленку. После возвращения в Россию исполнительница посмотрела свой номер на «Евровидении» и была шокирована в плохом смысле от него. Она назвала это выступление позором.

«Я смотрю и понимаю, что это просто треш. Я так расстроилась. Меня накрыла депрессия. Я говорила: «Всё. Я ухожу из шоу-бизнеса. Я недостойна здесь быть. Это было так фальшиво. Это какой-то кошмар, просто ужас!» Моей маме пришлось вызывать папу, чтобы он мне вправил мозги. И объяснил, что просто нужно позаниматься», — рассказала певица.

