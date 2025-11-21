На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лена Катина заявила, что «Тату» не должны были выступать на «Евровидении»

Певица Лена Катина назвала выступление «Тату» на «Евровидении» позором
true
true
true
close
ALASTAIR GRANT/AP

Певица Лена Катина призналась в интервью журналистке Алене Жигаловой, что группа «Тату» не должна была выступать на «Евровидении» в 2003 году.

По словам Катиной, все в ее окружении были против их поездки на «Евровидение», включая продюсера группы Ивана Шаповалова. Певица объяснила, что в тот период она и коллега Юлия Волкова практически не выступали вживую и пели под фонограмму.

«Мы отпахали три года под фанеру. Тут нам говорят: «Вы едете на «Евровидение». А на «Евровидении» нужно петь живьем! Это вообще другая история. А поскольку переговоры (по поводу их участия) длились очень долго, мы быстренько набрали бэнд и успели порепетировать с ними пару раз в Москве. Ну что такое две репетиции, когда ты три года хреначил под фанеру? Ни о чем», — отметила артистка.

Катина отметила, что в период «Евровидения» Волкова сорвала голос. Артистке пришлось репетировать одной, пока ее коллега восстанавливалась. Певица рассказала, что попросила мать записать их выступления на пленку. После возвращения в Россию исполнительница посмотрела свой номер на «Евровидении» и была шокирована в плохом смысле от него. Она назвала это выступление позором.

«Я смотрю и понимаю, что это просто треш. Я так расстроилась. Меня накрыла депрессия. Я говорила: «Всё. Я ухожу из шоу-бизнеса. Я недостойна здесь быть. Это было так фальшиво. Это какой-то кошмар, просто ужас!» Моей маме пришлось вызывать папу, чтобы он мне вправил мозги. И объяснил, что просто нужно позаниматься», — рассказала певица.

Ранее Лена Катина рассказала о первой встрече с Волковой спустя 10 лет после их ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами