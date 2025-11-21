Лена Катина рассказала о первой встрече с Волковой спустя 10 лет после их ссоры

Певица Лена Катина призналась, что не обсуждала с Волковой их ссору

Певица Лена Катина призналась в интервью журналистке Алене Жигаловой, что она не обсуждала конфликт десятилетней давности с Юлией Волковой.

«На каком-то подсознательном уровне в нашем общении мы как-то друг другу сказали завуалировано: «Что было, то было. Надо смотреть вперед», — отметила артистка.

Катина подчеркнула, что со времени первого распада «Тату» в жизнях солисток многое изменилось. Как в личной, так и профессиональной. Певица уверена, что ей незачем соревноваться с Волковой.

По словам Катиной, она и Волкова соскучились по друг другу и решили снова работать вместе. Певица отметила, что до воссоединения не общалась с коллегой с 2015 года. Как рассказала исполнительница, ее первая за 10 лет встреча с Волковой была «как ни странно, очень теплой».

«Я переживала, как мы встретимся. Потому что у нас же искры из глаз, всё такое. Думаю: «Ну как? Как?» А потом столько лет прошло, что… Я не тот человек, который будет как в рюкзачке в себе что-то носить. Я всё отпускаю, забываю, прощаю. Мне нормально. Мы поболтали и про семью», — рассказала певица.

