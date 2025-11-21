На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шнуров будет брать штрафы размером почти в миллион рублей с организаторов

Mash: певец Шнуров добавил штрафы в несколько сотен тысяч рублей в свой райдер
Максим Богодвид/РИА Новости

Певец Сергей Шнуров и группа «Ленинград» добавили в свой райдер штрафы размером в почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, за неудобные перелеты организаторам концерта «Ленинграда» грозит штраф в $5000-10000 (около 404 тысяч-807 тысяч рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»), за не соответствующий райдеру кейтеринг – $2000 (162 тысячи рублей), за технические проблемы – $5000-10000, за несоблюдение антиковидных норм – $5000-10000, за назойливое поведение персонала и попытки взять автограф у Шнурова или сфотографироваться – $5000-10000, за осуществление профессиональной фото- и видеосъемки без согласия – $5000-10000.

Mash утверждает, что на выступления Шнурова упал интерес после того, как артист поднял цены на корпоратив до 20-24 миллионов рублей. На декабрь у знаменитости запланировано три концерта.

Гонорар Шнурова, заявлял Mash, составляет около 20 млн рублей за 40 минут выступления, а его часовое выступление обойдется заказчику примерно в 24 млн рублей. Также дополнительные расходы включает райдер артиста на 3 млн рублей, среди условий которого — бизнес-класс, VIP-залы, отдельный охранник для проверки гостиницы и автомобиль Maybach S223/222 для трансфера.

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Macan на новогодний корпоратив.

